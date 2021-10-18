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الإثنين، 18-10-2021 02:43 م

صادرات الاتحاد الأوروبي من لقاحات كورونا تتجاوز المليار جرعة

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الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأوروبي أنه صدر حتى الآن أكثر من مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 إلى باقي أنحاء العالم.

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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن اللقاحات تم إرسالها إلى أكثر من 150 دولة، مما يجعل الكتلة المكونة من 27 دولة أكبر مصدر للقاحات في العالم.


وقال الاتحاد الأوروبي إن تكثيف عمليات التطعيم بلقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم الأولوية رقم 1 للكتلة في الوقت الحالي، وقد التزم الاتحاد بالفعل الشهر الماضي بإرسال 200 مليون جرعة لقاح إضافية إلى أفريقيا ودول أخرى منخفضة الدخل.


في الوقت الذي تدرس فيه الدول الغنية الآن إعطاء جرعة معززة ثالثة لقطاع كبير من سكانها، لا يزال معظم الدول الفقيرة في العالم تنتظر التطعيم الكامل، مما يكشف عن إحساس حاد بعدم المساواة في توزيع اللقاحات.

 

روسيا اليوم

 

 


 




 

 


 

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