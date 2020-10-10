صحة إربد للوكيل: تكثيف عمل التقصي الوبائي بالمحافظة

الوكيل الاخباري-خاص- أكد مدير صحة اربد ، الدكتور رياض الشياب، اليوم السبت، أن فرق التقصي الوبائي ما زالت تجمع نتائج فيروس كورونا في محافظة اربد، لمخالطين .
وأضاف الشياب ، لـ"الوكيل الإخباري" ان هنالك ترقّبا لنتائج الفحوصات، والتي يتم جمعها من قبل فريق التقصي الوبائي ، حيث تواصل عملها بشكل مكثف على ضوء ارتفاع الإصابات بالفيروس في المحافظة .
وزاد " فيما يخص مخالطي المصابين، والذي يعانون من وجود اعراض، عليهم التواصل مع مديرية صحة اربد ، من خلال أرقام معينة ليتم فحصهم من خلال نقاط خاصة بذلك".
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