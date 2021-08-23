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الإثنين، 23-08-2021 02:59 م

صحة غزة تعلن دخول القطاع الموجة الثالثة من كورونا

غزة


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن القطاع دخل فعليا في الموجة الثالثة من جائحة كورونا.

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وقال نائب مدير عام الرعاية الأولية في قطاع غزة مجدي ضهير خلال مؤتمر صحفي حول تطورات الحالة الوبائية، إن وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية والمنحنى المتصاعد لإصابات بفيروس كورونا في مناطق غزة والزيادة المطردة بعدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية.


وتوقع بحسب المعطيات ومؤشرات المنحنى الوبائي، الزيادة بعدد الإصابات جراء الفيروس في الأسابيع المقبلة.


وأوضح أن مجموعة من العينات أرسلت للفحص المخبري خارج القطاع لمعرفة نوعية الطفرات والسلالات ومدى انتشارها، واثبتت النتائج وجود فيروس دلتا المتحور في القطاع.


وأشار إلى أن الإقبال المحدود على مراكز التطعيم وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية في ضوء بدء الموسم الدراسي الجديد، يضع الجميع أمام الوعي بخطر تفاقم الحالة الوبائية وزيادة عدد الحالات الحرجة.


من ناحيته، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع الدكتور أشرف القدرة أن المعطيات الجديدة للحالة الوبائية في غزة فرضت جملة إجراءات للحفاظ على السلامة العامة، منها وقف الزيارات للمرضى، والسماح بمرافق واحد فقط، ووقف العمليات غير الطارئة والمجدولة، وإلزام مراجعي المؤسسات الصحية بارتداء الكمامة.

 

بترا


 




 

 


 

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