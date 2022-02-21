صحة غزة تقرر إعادة إجراء العمليات المجدولة في المستشفيات

الوكيل الاخباري- قررت وزارة الصحة في قطاع غزة، إعادة إجراء العمليات المجدولة في المستشفيات اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك بعد تراجع نسبة الحالات المصابة بفيروس كورونا.

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وأكدت الوزارة في ايجاز صحفي حول تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة اليوم، أن الأيام المقبلة حساسة وربما تشهد تسجيل المزيد من الحالات الخطيرة والمزيد من الوفيات وخاصة من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من غير المطعمين.



واضافت أن الاجراءات والقرارات التي اتخذتها بتوسيع دائرة الفحص لحالات الاشتباه نجحت في التخفيف عن مراكز الفرز التنفسي بالمستشفيات.

بترا