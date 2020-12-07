صحة غزة تناشد المجتمع الدولي بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، استمرار توقف المختبر المركزي لليوم الثاني على التوالي جراء نفاد مواد الفحص الخاصة بفيروس كورونا.

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وطالبت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتزويد المختبر المركزي بمواد الفحص اللازمة.

وحذر القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية من التداعيات الخطيرة لنفاد المواد المخبرية الخاصة بفحص فيروس كورونا لدى الوزارة، ما يحد من قدرة القطاع الصحي على التعامل مع أعداد الحالات المتزايدة.



وطالب القطاع الصحي في الشبكة جميع الجهات الفلسطينية والدولية بالإسراع في تزويد قطاع غزة باحتياجاته المختلفة، وفي مقدمتها المواد المخبرية والعلاجات اللازمة بشكل دائم لتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة تزايد أعداد الحالات.



وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن نفاد المواد المخبرية اللازمة لفحص فيروس كورونا بقطاع غزة، جراء الحصار الإسرائيلي وعدم انتظام توريدها لقطاع الصحة وغياب المساعدات الدولية، سيعرقل الجهود المبذولة لمكافحة انتشار الفيروس.



