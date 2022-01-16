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صحيفة: بريطانيا لن تطلب اختبارات كورونا للمسافرين الملقحين

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الأحد، 16-01-2022 02:32 م

صحيفة: بريطانيا لن تطلب اختبارات كورونا للمسافرين الملقحين

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الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم في بريطانيا سيكون بمقدورهم السفر خلال عطلة نصف العام الدراسي دون الحاجة للخضوع لاختبارات للكشف عن كوفيد-19 لدى عودتهم.

وأضافت الصحيفة أن وزير النقل جرانت شابس يؤيد إنهاء نظام اختبار الكشف عن الحصول على جرعتي التطعيم قبل عطلة فبراير/ شباط.

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وأصيب أكثر من مليوني شخص في بريطانيا بفيروس كورونا، في أسبوع ، في تقديرات كشف عنها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.

وكان أعلى معدل للإصابة في بريطانيا حيث ثبتت إصابة شخص من بين كل 25 شخصا، بحسب بيانات مسحية استند إليها تقرير مكتب الإحصاء.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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