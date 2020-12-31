الخميس 31-12-2020
الوكيل الاخباري

ترفيع 434 موظفا في التنمية الاجتماعية

الحكومة تعلن عن 712 فرصة عمل للأردنيين - رابط التقديم

توجيهات من وزير التربية والتعليم بشأن الامتحانات

الحكومة ترفع أسعار المحروقات

تثبيت بند فرق أسعار الوقود عند صفر

مدير الأمن العام يوجه رسالة للاردنيين

توضيح حكومي حول تطورات عمل المقاهي وتقديم الاراجيل

قرار من الجمارك الاردنية للتسهيل على المواطنين

لماذا تعطل تطبيق واتساب في الاردن ؟

استثناءات الحظر الشامل

الخميس، 31-12-2020 03:24 م

لطالبة قادمة من بريطانيا

صحيفة عالمية : اكتشاف سلالة كورونا الجديدة في الصين

5fedb4f24c59b769463a0ea6
علم الصين


الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "تشاينا ديلي" العالمية ، الخميس، إن أطباء شنغهاي الصينية، اكتشفوا لأول مرة في أراضي الصين القارية، السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا.

ونقلت الصحيفة، عن تقرير لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين، أنه ثبت في 14 ديسمبر، وجود السلالة الجديدة من الفيروس لدى طالبة تبلغ من العمر 23 عاما عادت من بريطانيا إلى شنغهاي.

وأكدت دراسة مخبرية لعينة مأخوذة منها، وجود هذه السلالة الجديدة في جسد الطالبة بتاريخ 12 ديسمبر، وذلك قبل يومين من مغادرتها إلى الصين.

اضافة اعلان
 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
coronavirus-patients-may-lose-sense-of-smell-by-third-day-of-infection

دراسة تساعدك على التمييز بين وباء كورونا والانفلونزا في المنزل

1220203151356314343981

ليبيا تسجل 19 وفاة و342 إصابة جديدة بفيروس كورونا

10202015162445327916156

فلسطين: 29 وفاة و1268 إصابة جديدة بكورونا

112020431259138661132

قطر: 213 إصابة جديدة بكورونا

image (64)

تحذير مهم من مدير منظمة الصحة العالمية

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

المانيا:964 وفاة وأكثر من 32 ألف إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
19_2020-637251818289245520-924

تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في تشيلي

الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف

طبيب روسي يعلق على طفرة كورونا الجديدة وإغلاق الحدود

_115110707_mediaitem115110704

بلجيكا تعلق الرحلات القادمة من بريطانيا وألمانيا تدرس القرار

thumbs_b_c_c07d401b24d0205527a1e756e9c87a4d

تفشي سلالة كورونا الجديدة في 3 دول جديدة

201214-london-ew-148p_5a56cefd52d6a1ddcfb7819f083e1f81.fit-760w

منظمة الصحة العالمية تعلق على النوع الجديد من كورونا المكتشف في بريطانيا

_111782646_carehome1

تسعينية تتلقى أول لقاح ضد كورونا في بريطانيا