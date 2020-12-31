صحيفة عالمية : اكتشاف سلالة كورونا الجديدة في الصين

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "تشاينا ديلي" العالمية ، الخميس، إن أطباء شنغهاي الصينية، اكتشفوا لأول مرة في أراضي الصين القارية، السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا.



ونقلت الصحيفة، عن تقرير لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين، أنه ثبت في 14 ديسمبر، وجود السلالة الجديدة من الفيروس لدى طالبة تبلغ من العمر 23 عاما عادت من بريطانيا إلى شنغهاي.



وأكدت دراسة مخبرية لعينة مأخوذة منها، وجود هذه السلالة الجديدة في جسد الطالبة بتاريخ 12 ديسمبر، وذلك قبل يومين من مغادرتها إلى الصين.

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المصدر : روسيا اليوم

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