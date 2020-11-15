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الأحد، 15-11-2020 08:26 ص

اجتاز بنجاح المرحلة الثالثة من التجارب

صحيفة عالمية تكشف الاسم المرجح للقاح كورونا

من
توضيحية


الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" أن اللقاح الذي أنتجته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية، والذي اجتاز بنجاح المرحلة الثالثة من التجارب، من المرجح أن يحمل اسم "كوفيوتي" (Covuity).

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كما أشارت إلى أن الشركتين سجلتا بالفعل هذه التسمية في الموقع الإلكتروني الذي سيكون مخصصا لهذا اللقاح تحت هذا العنوان ".covuity.com".


وقالت الصحيفة، إن الطلب، الذي تقدمت به الشركتان لتسجيل العلامة التجارية للقاح في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، يحمل هذا الاسم (Covuity).

 

ومن بين الأسماء المحتملة الأخرى للقاح ضد فيروس كورونا "رناكسكوفي" (Rnaxcovi) و"كوفيميرنا" (Kovimerna و"كوميرناتي"، (Comirnaty)، وفقا للصحيفة.


تجدر الإشارة إلى أنه في التاسع من نوفمبر الجاري، أصدرت شركتا "فايزر" و"بيونتك" نتائج تجارب المرحلة الثالثة للقاح الذي عملتا على إنتاجه. ووفقا لبياناتهما، نجح اللقاح في التقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 90%.
وفي وقت لاحق أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أمله بالحصول على لقاح لفيروس كورونا في نهاية هذا العام، معتبرا أن "لقاح فايزر واعد للغاية".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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