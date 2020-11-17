صحيفة عالمية : لقاح موديرنا سيكون باهظ الثمن

الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام عالمية أن لقاح فيروس كورونا الذي تطوره شركة "موديرنا" الأمريكية سيدخل في المراحل الأولى السوق الأمريكية بشكل أساسي، وقد لا يكون في متناول الدول الفقيرة على الإطلاق.



وكتبت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أمس الاثنين، أن الإدارة الأمريكية خصصت تمويلا من الميزانية الفدرالية لتطوير هذا اللقاح، وتستهدف الشركة الأمريكية "موديرنا" بحلول نهاية العام الجاري توريد حتى 20 مليون جرعة من اللقاح إلى السوق الأمريكية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن سعر اللقاح سيكون مرتفعا للغاية، حيث كانت "موديرنا" تستهدف في الصيف سعرا عند 37 دولارا للجرعة، وهو أغلى من لقاح "جونسون آند جونسون" بواقع 10 دولارات، وأعلى بنحو 20 دولارا من لقاح "فايزر".



ومن المتوقع أن تقوم شركة "موديرنا" بخفض سعر اللقاح عند شراء كميات كبيرة، لكنها تبقى شركة تجارية وتهدف لتحقيق الربح، وفقا للصحيفة.



وقالت الصحفية: "في ظل السعر والإدارة الأمريكية سيتعين على بقية العالم الانتظار (حتى تشبع موديرنا السوق الأمريكية وتتحول إلى الأسواق الأخرى)، كما أن البلدان منخفضة الدخل قد تضطر إلى البحث عن لقاحات بديلة".



ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية فإن لقاح "موديرنا" ضد كورونا يتمتع بجوانب فعالة، فعلى سبيل المثال اللقاح مناسب للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، كما أن له آثار جانبية قصيرة الأمد وخفيفة.



المصدر : روسيا اليوم

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