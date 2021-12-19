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الأحد، 19-12-2021 01:15 م

صندوق الاستثمارات الروسي: قد نمد دول إفريقيا بلقاح "سبوتنيك V" مجانا

لقاح-سبوتنيك


الوكيل الإخباري-أكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن موسكو قد تبدأ بإمداد دول القارة الإفريقية بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا مجانا لمساعدتها في الحد من تفشي متحور "أوميكرون" الجديد.

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ورد مدير صندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، في حوار أجري معه ضمن إطار برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" وتم بثه اليوم الأحد، إيجابا على سؤال عن إمكانية تصدير روسيا لقاحها ضد كورونا إلى دول أخرى مجانا.
وقال: "أولى الصادرات قد تقدم إلى دول إفريقيا التي تواجه حاليا تفشي "أوميكرون" على نطاق واسع".


ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان ألكسندر غينزبورغ، مدير مركز غاماليا للأبحاث العلمية الذي طور "سبوتنيك V"، أن التطعيم بهذا اللقاح والجرعة الثالثة المعززة من لقاح "سبوتنيك-لايت" يمنح الحصانة التامة ضد "أوميكرون".


ورجح غينزبورغ أن فعالية التطعيم بلقاح "سبوتنيك" ضد متحور "أوميكرون" لا تقل عن 83 بالمائة، أي معدل مماثل لمدى فعالية اللقاح الروسي ضد متحور "دلتا".

 

روسيا اليوم

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