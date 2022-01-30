الأحد 30-01-2022
الوكيل الاخباري

التربية تستأنف حملة تطعيم طلبة المدارس اليوم

ترامب: عدم كفاءة بايدن قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة

بريطانيا ستبدأ في تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 ضد كورونا

قانونية النواب تناقش مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب اليوم

أجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة

ميلاد الأمير هاشم يصادف اليوم

الدغمي يدعو النواب لجلسة رقابية

زواتي توضح حول توزيع وحدات الإنارة الموفرة للطاقة للمنازل

مليون دينار تصرف شهريًّا لمنتفعي برامج “المعونة الوطنية”

إغلاق عدد من جسور العاصمة تحسباً لحدوث موجة انجماد قوية - أسماء

الأحد، 30-01-2022 07:31 ص

طبيبة تقدم نصائح بسيطة للوقاية من كورونا

فيروسات


الوكيل الإخباري - قالت سفيتلانا إيشينكو المختصة بالأمراض المعدية، إن ارتداء الكمامة في الأماكن العامة يساعد في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ويفضل تنظيف الأنف والفم بالماء بعد العودة إلى المنزل.

اضافة اعلان


وأشارت الطبيبة، إلى أن التغذية السليمة تلعب كذلك دورا مهما في الحفاظ على مناعة جيدة.


وأضافت: "بعد وقوع العامل الممرض على بشرة اليدين، نقوم بلمس وجهنا، أي ننقل العدوى لأنفسنا. لذلك يجب غسل اليدين بوتيرة أكبر، وبعد العودة من الأماكن العامة، يجب غسل الغشاء المخاطي للأنف، وغسل الفم بالماء". ونصحت الطبيبة باستخدام الماء المغلي خلال ذلك.


وشددت على أن ظهور العوارض السريرية للمرض، يتعلق بكمية الفيروسات التي دخلت الجسم. وقالت: "ويتعلق ذلك أيضا بمدى قوة مناعة الجسم. لمنع دخول مسببات الأمراض بشكل كبير، من الضروري حماية الجهاز التنفسي، عن طريق الكمامة. من المعروف أن الإنسان عند الحديث والعطس يزفر الفيروسات مع السوائل البيولوجية، ويمكن للكمامة أن تحمي خلال ذلك". ونصحت الطبيبة بدعم جهاز المناعة أثناء انتشار المرض، والاهتمام بجودة التغذية وتناول الفيتامينات.


وشددت على ضرورة الاهتمام بسلامة الأمعاء وحالة البكتريا المفيدة فيها، لأنها توفر 75 في المائة من تكوين الخلايا المناعية. ونصحت بتناول المعززات الحيوية (Probiotic) خلال فترة اشتداد المرض. ولحماية الجسم ، من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم، والتعرض للهواء الطلق وتجنب الإجهاد.

 

روسيا اليوم




 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا

طبيب روسي يكشف عن مادة غذائية تحمي من كورونا

لقاح ٣

بريطانيا ستبدأ في تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 ضد كورونا

120222691952114296922

كوريا الجنوبية تسجل رقماً قياسياً بعدد إصابات كورونا اليومي

1202227202940487465046

بريطانيا : تسجيل 296 وفاة و 72727 إصابة بكورونا

1202225185444737919912

قطر : 4 وفيات و1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا

1202226194043899066414

كندا تتخطى حاجز الـ 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
image (20)

فرنسا ترفع قيود كورونا تدريجيًا اعتبارًا من 2 شباط

2f6ca473-ac29-44b5-86c1-880fdad0df78_16x9_1200x676

الصين : 1.26 مليار شخص يتلقون التطعيم ضد كورونا

coronavirus-vial

609إصابة جديدة بكورونا في الكويت

120221212328795317240

بريطانيا : تسجيل 73 وفاة و 137583 إصابة بكورونا

120221185147509431577

قطر : 636 إصابة بكورونا

thumbs_b_c_89f08cd9b5ac5dea426f8797c676fa0a

بريطانيا توافق على استخدام أقراص جديدة لعلاج أعراض كورونا