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السبت، 05-12-2020 10:24 ص

طبيبة روسية تحدد الآثار الأولى للقاح كورونا

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الوكيل الإخباري- قالت ناتاليا شيندريايفا مديرة المستوصف رقم 2 في موسكو، إنه قد تظهر علامات وهن بالجسم وزيادة النعاس وقد تصل درجة حرارة الجسم إلى 37 درجة في اليوم الأول بعد تلقي اللقاح ضد كورونا.

وأضافت: "يجب على المرء مراقبة حالته الصحية دائما، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالتطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا. وكما جرت العادة عند تلقي أي لقاح، يحذر الطبيب من احتمال شعور المواطن بالضعف في جسمه، وزيادة النعاس، وقد تصل حرارة جسمه إلى 37 مئوية في اليوم الأول بعد تناول اللقاح".

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ووفقا لها، سيتم تزويد كل شخص تم تطعيمه، بنشرة توضح بالتفصيل التفاعلات الطبيعية المحتملة للقاح. والمذكرة الخاصة بالتطعيم، توضح ما يجب فعله في هذه الحالة.

وأشارت إلى أن جسم الإنسان يبدي عادة، ردود فعل مختلفة على أي دواء كان، وهذا يشمل أيضا المستحضر البيولوجي، وهذه المادة التي تشكل المناعة. الأعراض المذكورة أعلاه قد تظهر لدى الشخص الذي يتلقى اللقاح، وهذا رد فعل طبيعي سيختفي في غضون يوم واحد.

وتاتي هذه التصريحات مع انطلاق عملية التطعيم ضد كورونا في موسكو اليوم السبت بلقاح "سبوتنيك v".

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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