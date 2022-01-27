الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

التنمية: إخلاء 48 أسرة و5 أشخاص منذ بداية المنخفض الجوي

إقليم البترا تعاملت مع زوار انقطعت بهم السبل بسبب تراكم الثلوج

العلماء يحذرون من خطر محتمل للفيروس التاجي المكتشف في جنوب إفريقيا

دفاع مدني البلقاء يتعامل مع 182 حالة إسعاف خلال المنخفض

الكهرباء الوطنية: الاحمال الكهربائية تسجل 3810 ميغاواط

سقوط عمود كهرباء في حي نزال بسبب الثلوج

مفوضية اللاجئين: الأوضاع داخل مخيمات اللاجئين تسير بشكل اعتيادي

مواطن يناشد بنقله إلى المستشفى في عين الباشا

مدير الامن العام: نناشد المواطنين بعدم الخروج

الأرصاد: فرصة لتساقط الثلوج مجددا في هذه المناطق

الخميس، 27-01-2022 09:02 ص

طبيبة روسية تكشف كم يستمر مرض المطعمين ضد كورونا

61f0fd5a4236045ff34f8b3b


الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة لودميلا لابا، المدير العام لمركز خودانوفا لتصحيح المناعة، أنه حتى إذا أصيب الشخص المطعم ضد "كوفيد-19" بالمرض فإن مسار الفيروس يكون خفيفا. وليس كغير المطعمين.

اضافة اعلان

 

وتشير الطبيبة، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن التطعيم ضد عدوى الفيروس التاجي المستجد، يخفض من احتمال الإصابة بمرض "كوفيد-19"، ولكن مع ذلك ليس مستبعدا إصابة الشخص المطعم أيضا، أي أن التطعيم لا يضمن وقاية 100 بالمئة، ولكنه يجعل مسار المرض خفيفا ولا يستمر أكثر من ثلاثة أيام.

وتقول، "جميع المرضى يشكون من الضعف والتعب وفرط التعرق ومن صداع وآلام في المفاصل. ولكن هذه الأعراض تختفي لدى الأشخاص المطعمين خلال 1-3 أيام. كما أن درجة الحرارة لدى المطعمين قد ترتفع أيضا ولكن ليوم واحد فقط. وعموما لا يحتاجون إلى أي علاج".

وتضيف، يمنع التطعيم الإصابة بالشكل الحاد لمرض "كوفيد-19". وإذا أصيب بالمرض شخص غير مطعم، فسوف يحتاج على الأقل إلى عشرة أيام ليتعافى منه.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled-4-3-1200x675

السعودية.. غرامة وسجن وإبعاد عقوبة مخالفي الحجر الصحي

61f22f7f4236041a5a688bbb

العلماء يحذرون من خطر محتمل للفيروس التاجي المكتشف في جنوب إفريقيا

61f2598a4c59b720542cc971

بقفزة قياسية أخرى.. قرابة 89 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة

61f267734236041a5a688c25

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في السعودية

61f26851423604617e700a42

إنجلترا تعود إلى الخطة أ وترفع كل قيود كورونا

61f24f374236041a5a688be9

ما الذي نعرفه حتى الآن عن النسخة الخفية من أوميكرون؟

أخبار متعلقة
61ef967e423604593028a0c4

كوريا الجنوبية تسجل أعلى رقم بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

61ee58704c59b70cbd01f80d

طبيب روسي يكشف مضاعفات نادرة ولكنها خطرة لكورونا

1202218161622366277417

هل يجب التخلص من فرشاة أسنانك بعد تعافيك من كورونا؟

Doc-P-910269-637785181334572372

لتجنّب الإصابة بتلف القلب... لا تمارس هذا الأمر خلال التعافي من كورونا

w

روسيا: قفزة غير مسبوقة في حصيلة إصابات كورونا اليومية

8163b2ab082448339f0936beb4fd7fb2

استقرار المنحنى الوبائي لكورونا في إيطاليا وإسبانيا