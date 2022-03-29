طبيبة روسية توضح كيف نتخلص من ضيق التنفس بعد فيروس كورونا من دون دواء

الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة فارفارا فيرتيوك، أن تمارين التنفس هي أفضل طريقة للتخلص من ضيق التنفس بعد الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد.





وتشير الدكتورة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن إحدى الطرق الفعالة في مكافحة ضيق التنفس هي تمارين التحكم بالتفس، التي تساعد ليس فقط على التخلص من الشعور بنقص الهواء، بل وأيضا من القلق الدائم. ويجب أداء هذه التمارين في وضعية الجلوس.



وتقول، "يجب استنشاق الهواء عبر الأنف ببطء، ومن ثم زفير بطيء عبر الفم، بحيث تكون الشفاه على شكل "انبوب" كما عند الحاجة لإطفاء شمعة مثلا، لكي تكون هناك مقاومة بسيطة للهواء عند الزفير. وأنصح أن تكون مدة الشهيق حسب العد (واحد-اثنان) ومدة الزفير حسب العد 1-2-3-4 ويمكن تكرار هذا التمرين عدة مرات.

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روسيا اليوم