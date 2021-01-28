طبيبة روسية توضح مخاطر ارتداء كمامتين معا

الوكيل الاخباري - إن ارتداء كمامتين في نفس الوقت لن يوفر حماية أفضل من فيروس كورونا، بل قد يكون مصدرًا للمشاكل.

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هذا الرأي عبرت عنه طبيبة الأمراض المعدية غالينا غولتسمان.



طريقة ارتداء كمامتين وقائيتين في نفس الوقت يمارسها بشكل خاص بعض المسؤولين الأمريكيين.

ومع ذلك، من وجهة نظر العلم، هذا غير مبرر، بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتداء قناعين يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية، بحسب ما ذكره موقع "tvzvezda".



وقالت غولتسمان: "لست بحاجة إلى القيام بذلك، يكفي قناع واحد. كل شيء أيضا له تأثير سلبي، لأنه عندما يتنفس الإنسان ينبعث ثاني أكسيد الكربون... يخلق نسبة متزايدة من ثاني أكسيد الكربون حول أنفه في حال وجود قناعين وقد يصاب بالتعب والنعاس وزيادة ثاني أكسيد الكربون في الدم".



وأشارت الطبيبة إلى أن ارتداء قناع واحد بشكل صحيح يكفي للحماية من فيروس كورونا.



المصدر : سبوتنك



