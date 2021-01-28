الخميس 28-01-2021
الوكيل الاخباري

الملك : جائحة كورونا دقت ناقوس الخطر

الملك يشارك في اجتماع أجندة دافوس اليوم

أسعار الذهب الخميس 28/1/2021

الأرصاد توضح تفاصيل تعمق المنخفض الجوي ليلة الجمعة

قرارات حكومية مرتقبة

الخصاونة يصل بغداد في زيارة رسمية

رسالة أمنية تحذيرية للأردنيين

هام بشأن دوام طلبة المدارس

الارصاد : ثلوج مخلوطة على مناطق محدودة غداً

وفيات الخميس 28/1/2021

الخميس، 28-01-2021 11:15 ص

طبيبة روسية توضح مخاطر ارتداء كمامتين معا

1611579141545_tdy_news_7a_gosk_double_masking_210125_1920x1080.focal-760x428


الوكيل الاخباري - إن ارتداء كمامتين في نفس الوقت لن يوفر حماية أفضل من فيروس كورونا، بل قد يكون مصدرًا للمشاكل.

اضافة اعلان
 

هذا الرأي عبرت عنه طبيبة الأمراض المعدية غالينا غولتسمان.


طريقة ارتداء كمامتين وقائيتين في نفس الوقت يمارسها بشكل خاص بعض المسؤولين الأمريكيين.

 

ومع ذلك، من وجهة نظر العلم، هذا غير مبرر، بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتداء قناعين يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية، بحسب ما ذكره موقع "tvzvezda".


وقالت غولتسمان: "لست بحاجة إلى القيام بذلك، يكفي قناع واحد. كل شيء أيضا له تأثير سلبي، لأنه عندما يتنفس الإنسان ينبعث ثاني أكسيد الكربون... يخلق نسبة متزايدة من ثاني أكسيد الكربون حول أنفه في حال وجود قناعين وقد يصاب بالتعب والنعاس وزيادة ثاني أكسيد الكربون في الدم".


وأشارت الطبيبة إلى أن ارتداء قناع واحد بشكل صحيح يكفي للحماية من فيروس كورونا.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
فل

فلسطين .. 8 وفيات جديدة بكورونا

_112220086_061173788

ألمانيا تستعد لفرض قيود جديدة على زائريها

iStock-1214067137-e1587975328412

تحذير .. خطأ بالغ الخطورة يرتكبه المعافون من كورونا يسبب عودة الإصابة والوفاة

1-1399762

فايزر تعلن "الخبر المهم" بشأن لقاحها لفيروس كورونا

5f906f2a42461.image

دراسة: عدد صادم من مرضى كورونا يصابون بمرض عقلي

رو

روسيا .. 575 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
nurse-stressed-sun

دراسة بريطانية تصدم المتعافين من كورونا

202004mena_algeria_coronavirus

الجزائر تعلن موعد تسلم الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك V الروسي

3000

بريطانيا تأمل بتخفيف قيود إغلاق كورونا في آذار

image (72)

خبراء أردنيون يتوقعون اختفاء كورونا خلال شهرين

1000x-1

اكتشاف السلالة البريطانية من كورونا في الفلبين

7W3D3UPXLFGUTFD43IKMAFCYVE

اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية مع انتشار نسخ متحورة من فيروس كورونا