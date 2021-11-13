السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

طبيب أمريكي: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا أساسية لكل البالغين

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السبت، 13-11-2021 10:30 ص

طبيب أمريكي: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا أساسية لكل البالغين

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الوكيل الإخباري- قال كبير خبراء الأوبئة في الولايات المتحدة، الطبيب، أنتوني فاوتشي، إن تحليل "البيانات في العالم تؤكد أن الجرعة الثالثة المعززة للقاحات كورونا مهمة لجميع البالغين".

ووفق حديث فاوتشي في بودكاست "ذا ديلي" لصحيفة نيويورك تايمز فإن الجرعة المعززة ستكون "هامة لجميع سكان الولايات المتحدة" وهي ستصبح أمرا أساسيا لمحاربة كورونا ومتحوراته.

وأشار إلى أن بيانات اللقاحات تعكس أهمية الجرعة المعززة خاصة لمن حصلوا على اللقاحات قبل ستة أشهر أو أكثر.

وأكد فاوتشي أن الحصول على الجرعة الثالثة ليست "رفاهية" وإنما هي أمر أساسي في عملية محاربة جائحة كورونا، ومشيرا إلى أهمية الاستمرار في تطعيم سكان الولايات المتحدة وإعطاء جرعات معززة، وذلك بهدف الحد من موجات متحورات كورونا.

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ويرى فاوتشي أنه من الأفضل إتاحة إعطاء الجرعة الثالثة لجميع الحاصلين على اللقاحات، وذلك من أجل إنقاذ حياة الملايين.

وخلال الوقت الحالي أقرت الولايات المتحدة إعطاء الجرعة الثالثة المعززة لمن تجاوزت أعمارهم الـ 65 عاما، أو الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، أو من يعملون في المرافق الطبية.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات بنحو 760 ألف وفاة تليها البرازيل بتسجيلها 610 آلاف وفاة ثم الهند مع 463 ألف وفاة والمكسيك مع 291 ألف وفاة وروسيا مع 253 ألف وفاة.

 

المصدر: الحرة

 

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