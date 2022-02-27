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الأحد، 27-02-2022 09:07 ص

طبيب روسي يتحدث عن خطر الإصابة بنقص المناعة بعد فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- تحدث عالم المناعة نيقولاي كريوتشكوف عن خطر الإصابة بنقص المناعة بعد فيروس كورونا مشيرا إلى أن نقص المناعة لا يظهر إلا بعد مضاعفات خطيرة ولفترة محدودة.

وقال في حديث أدلى به لبوابة " Ura "الإلكترونية الروسية: " قد يصاب المريض بنقص المناعة مع مسار شديد من فيروس كورونا، لكن الفيروس التاجي نفسه غير قادر على استحداث مثل هذه المشاكل في جسم الإنسان، خلافا لمضاعفاته".

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"وأوضح قائلا:" لا نتحدث عن عدوى SARS-CoV-2 نفسها، على الرغم من أن التأثير على المناعة له علاقة بالخلايا الليمفاوية. لكنني لا أقول إن هذا هو نقص المناعة الكامل، ويدور الحديث على الأرجح عن مضاعفات، وعن مسار خطير لـ"كوفيد" وفترة ما بعد "كوفيد." وعلى  خلفية ذلك، قد يواجه المريض بالفعل اضطرابا في جهاز المناعة، أو خللا في جهاز المناعة".

فيما قال الطبيب إن مرض نقص المناعة لن يتجلى إلا لفترة قصيرة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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