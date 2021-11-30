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الثلاثاء، 30-11-2021 03:09 م

طبيب روسي يتحدث عن سبل الوقاية من سلالة أوميكرون

متحور-ميكرون


الوكيل الإخباري - تحدث الطبيب والإعلامي الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، عن طرق الوقاية من سلالة "أوميكرون" لفيروس "كورونا".

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جاء ذلك على لسانه في مقابلة مع الخدمة الاجتماعية الروسية للأنباء حيث قال إنه على قناعة بأن أي متحوّر تجديد لعدوى "كوفيد – 19" سيكون أكثر  قدرة على التفشي، مقارنة بمتحوّرات سابقة، ما يعد أمرا طبيعيا بالنسبة إلى تطور الفيروس.

وأضاف قائلا إن "التطعيم الشامل فقط يمكن أن يساعدنا في الانتصار على الفيروس التاجي". ومضى قائلا إن تعاطي جرعة ثالثة للقاح يعد في الوقت الراهن وسيلة وقائية وحيدة، إذ أن تعاطي الجرعتين يحمي 60 – 70% للمسنين من سلالة "دلتا". وربما لن يحمي  تعاطي الجرعتين إلا 20 – 30% منها ضد سلالة "أوميكران". لذلك لا بد من تعاطي الجرعة الثالثة المعززة ضد الفيروس التاجي.

فيما لم يستبعد الطبيب أن يتحمل المرضى متغيرات جديدة من الفيروس التاجي أسهل، مقارنة بمتغير "دلتا".  بينما لم يستبعد كذلك إدخال تعديلات في اللقاحات خصيصا لمكافحة متغير "أوميكرون".


مع ذلك فإن منظمة الصحة العالمية حذرت مَن قد أصيبوا بسلالات سابقة من فيروس "كورونا" من خطر الإصابة بمتغير "أوميكرون"

 

المصدر - روسيا اليوم 

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