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الثلاثاء، 03-08-2021 11:16 ص

طبيب روسي يحذر من متلازمة ما بعد كورونا

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الوكيل الاخباري - قال طبيب الجهاز الهضمي والمعالج الروسي نيكيتا خارلوف أنه يمكن أن تظهر متلازمة ما بعد كورونا بعدة أعراض.

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تعتمد الأعراض على نوع الأمراض التي كان الشخص يعاني منها قبل الإصابة، لأن فيروس كورونا يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة للشخص.


وقال في مقابلة مع "زفيزدا": "فيروس كورونا الذي نواجهه، له الميزة التالية: إنه يفاقم جميع الأمراض المزمنة التي كان الإنسان يعاني منها قبل أن يصاب به.

 

وبناءً على ذلك، عندما يترك هذا الفيروس شخصًا، يجب على الشخص أن يتعامل مع تفاقم مطول لما كان مريضًا به من قبل، دون احتساب الظواهر الشائعة جدًا مثل فقدان حاسة الشم، وفقدان حاسة التذوق، هذا، ما يميز الفيروس".


كمثال، استشهد خارلوف بملاحظات من ممارسته. وأضاف أنه من جانب أمراض الجهاز الهضمي يتفاقم لدى الناس، التهاب المرارة والبنكرياس ومتلازمة القولون العصبي، ويصبح الإمساك أكثر حدة ويستمر لفترة أطول. يؤثر كوفيد-19 أيضًا على الجهاز العصبي.


وأضاف: "أيضًا، يمكن أن يصيب هذا (متلازمة ما بعد كورونا) الجهاز العصبي: يمكن أن يبدأ الشخص بحالة مشابهة للاكتئاب لفترة طويلة، ويمكن أن يبدأ الاكتئاب التفاعلي بدرجات متفاوتة من الشدة. بالطبع، إذا كان الشخص يعاني من ظواهر مثل الربو أو التهاب الشعب الهوائية، فإنه سيظهر نفسه لبعض الوقت بقوة أكبر بعد فيروس كورونا.


ولخص خارلوف في الوقت نفسه، يمكن أن تستمر متلازمة ما بعد كورونا من شهر إلى ستة أشهر.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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