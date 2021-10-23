السبت 23-10-2021
الوكيل الاخباري

فلسطين: 9 وفيات و220 إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا.. تخصيص 9.6 مليار دولار لتحديث شبكة النقل خارج لندن

3 وفيات إثر حريق مطعم في عمان

توجيهات ملكية سامية لمعالجة مشكلة الذباب المنزلي

تونس تقرر اعتماد جواز التلقيح الخاص بكورونا

الأرصاد تحذر من الحالة الجوية لثلاثة أيام قادمة

اجراءات عاجلة من بلدية الزرقاء بشأن الكلاب الضالة بعد تشويه طفل

غرفة صناعة الأردن: 15 مليار دينار حجم الاستثمار في القطاع الصناعي الأردني

نقيب اصحاب المعاصر يحذر من عصر حبات الزيتون التالفة

الأردن يفوز بعدد من جوائز مسابقات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

السبت، 23-10-2021 10:00 ص

طبيب روسي يحذر من مخاطر الإصابة بالعدوى المختلطة

عدوى


الوكيل الإخباري - حذر طبيب الأمراض المعدية الروسي الدكتور إيليا أكينفييف من تزايد خطر الإصابة بالفيروسات والبكتيريا المختلفة بصورة متزامنة خلال موجة الخريف من كوفيد-19.

اضافة اعلان


وأوضح الطبيب في مقابلة أجرتها معه "إذاعة سبوتنيك" أن "العدوى المختلطة" هي مرض يسببه نوعان أو أكثر من الفيروسات أو البكتيريا، وقد يكون ذلك على شكل التواجد المتزامن لنوعين مختلفين من الفيروسات في الجسم أو إضافة عدوى بكتيرية إلى مرض فيروسي.


وقال الطيبي: "أحد الأمثلة الأكثر شيوعا اليوم هو بالطبع التهاب رئوي يسببه فيروس كورونا، ويضاف إليه التهاب رئوي جرثومي، ما يؤدي إلى اشتداد المرض والتسمم الناجم عنه وبالتالي تفاقم حالة المريض".


وأشار أكينفييف كذلك إلى رصد حالات كثيرة للإصابة المتزامنة بفيروسي التهاب الكبد B وC.


وحسب الطبيب، فإن علاج العدوى الفيروسية المختلطة لن يختلف عن الإجراءات المتبعة لدى الإصابة بأي فيروس على حدة، لأن طرق العلاج متشابهة فيما يخص العديد من الفيروسات.


وتابع: "ولكن عندما تكون العدوى المختلطة عبارة عن فيروس وبكتيريا معا، فإن إجراءات العلاج تتغير بشكل كامل، ويجب الجمع بين الأدوية المضادة للفيروسات والعلاج بالمضادات الحيوية".


وحذر أكينفييف من أن احتمال الإصابة المتزامنة بالإنفلونزا الموسمية وكوفيد-19 مرتفع هذا الخريف، وأن التطعيم هو الوسيلة التي تساعد في تقليل مخاطر حدوث مثل هذه الحالات.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e037bfd6-f9ec-4366-bbad-d20b89c97c4a

فلسطين: 9 وفيات و220 إصابة جديدة بكورونا

2374b7a40b43c1e24528ef404b52d162

تونس تقرر اعتماد جواز التلقيح الخاص بكورونا

6173bef54c59b76587640693

الصين تعلن تطعيم سكانها بأكثر من 2 مليار جرعة ضد فيروس كورونا

As44zCVF2Hl4XdxO0N6iw6QhtNYeMpKDzOwO_uafJ8c

علماء يكتشفون سر الموسمية في تفشي فيروس كورونا

61739a664236041567441768

كورونا.. الوفيات في البيرو ترتفع وتتخطى عتبة 200 ألف

كورونا 8

لغير المطعمين ضد كورونا.. توقعوا إصابتكم به كل 16 شهراً

أخبار متعلقة
616136394236040a602c7efa

ما هي أخطر فترة في السنة للقاء مع كورونا؟