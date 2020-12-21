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الإثنين، 21-12-2020 10:18 ص

طبيب روسي يعلق على طفرة كورونا الجديدة وإغلاق الحدود

الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف
الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف


الوكيل الاخباري - علق الطبيب والإعلامي الروسي المعروف، ألكسندر مياسنيكوف، على قرار بعض البلدان الأوروبية بقطع المواصلات الجوية مع بريطانيا بسبب اكتشاف طفرة جديدة لفيروس كورونا في بريطانيا.

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وقال الطبيب يوم 21 ديسمبر في مدونته على "تليغرام" إن هذا القرار هو قرار غير معقول، حيث أن الفيروسات كانت تتحور في الماضي وستتحور مستقبلا، وقد تحور فيروس "ووهان" أكثر من مرة وحلت محله سلالتا G614 و D614.


وأوضح مياسنيكوف أن السياسيين يتخذون قرارات دون الاعتماد على الواقع، أما الفيروسات فتستمر في التحور. ومع ظهور طفرة جديدة في بريطانيا، فلا يمكن وصف إغلاق الحدود بسببها سوى أنه خطوة غير معقولة، لأن تلك الطفرة توجد هناك منذ سبتمبر الماضي، وقد انتقلت خارج الحدود البريطانية فعليا منذ زمن، واكتشافها في بريطانيا لا يعني تحور الفيروس هناك.


وأضاف الطبيب أن الفيروس لا يزال يتحور مرورا بأجهزة المناعة للكثير من الناس، مشيرا إلى أن اللقاحات والأدوية التي وضعها العلماء فعالة ضد الفيروس الأولي وطفراته على حد سواء.


يذكر أن السلطات البريطانية اكتشفت مؤخرا طفرة جديدة لفيروس كورونا وأعلنت أنها أسرع انتشارا وأقوى عدوى مقارنة بالطفرة الحالية، بنسبة قد تصل إلى 70%، وعليه فرضت السلطات قيودا جديدة على سكان لندن الذين راحوا يغادرون المدينة، خوفا من إغلاقها بالكامل.

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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