الخميس 07-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمن: القبض على مطلوب خطر في قضايا المخدرات بالكرك

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب محليا بعد انخفاض حاد أمس

الحجاج يتوافدون على مشعر منى اليوم

وفاة و15 إصابة بحوادث السير في 24 ساعة

السير: ازدحام مروري في بعض شوارع عمان - أسماء

صندوق النقد لا يستبعد حدوث ركود اقتصادي عالمي العام المقبل

وفيات الخميس 7-7-2022

اجراء عملية نوعية لتضيق شريان الابهري المعقد لمريض خمسيني

المركزي يشيد بدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

%17 ارتفاع حجم تداول سوق العقار خلال النصف الأول من 2022

الخميس، 07-07-2022 10:06 ص

طبيب روسي يعلن عن اقتراب تفشي نوع فرعي من متحور أوميكرون

_122039220_hiv10


الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، عن ازدياد التغيرات الحاصلة في الفيروس التاجي المستجد.

اضافة اعلان

ويشير مياسنيكوف في صفحته بشبكة "Telegram" إلى ارتفاع عدد الإصابات بمرض "كوفيد-19" في مناطق مختلفة من العالم، وأن "المتغرات الفرعية لمتحور "أوميكرون" ВА.4 و ВА.5 أصبحت مهيمنة في العالم وتنتشر بسرعة".


ويضيف، أن التطعيم السابق والأجسام المضادة التي نشأت نتيجة الإصابة سابقا بمرض "كوفيد-19" عمليا لا توقف انتشار ВА.4 و ВА.5، ولكن مسار الإصابة بها خفيف كما في حالة الإصابة بمتحور "أوميكرون" وحالة نزلات البرد.

 

ويقول، "ولكن في نفس الوقت، قد تصاب الفئات المعرضة للخطر (كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة)، بشكل حاد من "كوفيد-19".

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62c58fc54236044bf75d1fc7

قطر تعيد إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة

13355

شنغهاي وبكين تطلقان حملة جديدة من اختبارات كوفيد

covid-19-variants

خمس الوفيات بكورونا في بريطانيا لمصابين بالخرف

133-200135-corona-china-millions-quarantine-record-jump_700x400

الصين.. فرض حجر على 1,7 مليون شخص في شرق البلاد

UNI360179

تحسين جودة الهواء في الداخل أداة رئيسية في مواجهة كورونا

كورونا-والصين

الصين تسجل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
اوميكرون

أوميكرون أقل إصابة بالأعراض طويلة المدى

212802

وزير الصحة الأمريكي يصاب بكورونا مرتين في أقل من شهر

image (1)

السعودية تعلن ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا

MYH20220613006900641_P4

انخفاض حالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها

127-165057-corona-china-capital-beijing_700x400

الصين تعلن عن تفشي شرس لفيروس كورونا في بكين

eEphr

اكتشاف نوع فرعي جديد لمتحور أوميكرون في روسيا