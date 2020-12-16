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الأربعاء، 16-12-2020 02:38 م

طبيب روسي يكشف أخطر عواقب الإصابة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - كشف اختصاصي الأمراض المعدية والطب الوقائي، غيورغي سابرونوف، خلال لقاء أجراه مع قناة "أو ساموم غلافنوم" الروسية على يوتيوب، عن أخطر المضاعفات التي قد تترافق مع الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

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ووفقًا للطبيب، فإن فيروس كورونا لا يصيب الرئتين فحسب، بل يصيب أيضًا الجهاز الهضمي والكبد والقلب والدماغ، مشيرا إلى أن الدراسات الأخيرة أظهرت أن العديد من الأشخاص الذين أصيبوا بمرض كوفيد - 19 يعانون من متلازمة الوهن والشعور بالضعف والتعب وسرعة الانفعال.

 

ولفت إلى أن بعض المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا تعرضوا للتليف الرئوي، موضحا أن المريض سيكون قادرًا على التنفس، لكن تشبع الدم بالأكسجين لن يكون كافيًا.


وأضاف أن نظام القلب والأوعية الدموية يعتبر ثاني الأعضاء التي يصيبها فيروس كورونا بعد الجهاز التنفسي.


وقال "المضاعفات الخطيرة لـ كوفيد 19 هي التهاب عضلة القلب، التي قد تسبب تكوين جلطات الدم".


بالإضافة إلى ذلك، قال الطبيب إن فيروس كورونا يؤثر على الجهاز العصبي، معللا ارتفاع حالات الاكتئاب المزمن بين الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا.


واختتم الطبيب قائلا: "التعب السريع وعدم القدرة على التركيز والتعب لفترات طويلة كل هذا بسبب تأثير الفيروس على الجهاز العصبي".

 

سبوتنيك

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