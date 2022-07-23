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طبيب روسي يكشف عواقب فيروس كورونا بعد سنة من الشفاء

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الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور أندريه زفونكوف، أن عدوى الفيروس التاجي المستجد قد تسبب مضاعفات تظهر بعد مضي سنة على الإصابة. ويقدم نصائح للأشخاص الذين أصيبوا بمرض "كوفيد -19" في الصيف الماضي.

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ويشير زفونكوف في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أن موجات "كوفيد-19" التي شهدتها روسيا تركت "آثارا واضحة" على شكل مضاعفات يمكن أن تظهر بعد مضي عدة أشهر على الإصابة بالمرض.

 

ووفقا له، كانت أخطر الإصابات بسلالة "دلتا" التي هيمنت في النصف الثاني من السنة الماضية.

ويقول، "انتشر في العام الماضي المتغير "دلتا" الذي أودى بحياة الكثيرين، وترك بصمة قوية على شكل مضاعفات أثرت بصورة أساسية في الأوعية الدموية في مختلف أعضاء الجسم وخاصة في الرئتين، لأنها تقع على طريق انتشار الفيروس في الجسم وتتعرض لعدد كبير من الفيروسات. وبعد ذلك ينتقل إلى جميع أنحاء الجسم، و يصيب مختلف الأعضاء والأنسجة - الدماغ والكبد والكلى والقلب".

ويضيف، تعتمد طبيعة المضاعفات التي يسببها الفيروس حتى التي يمكن أن تظهر بعد مضي سنة على التعافي من المرض، على عوامل عديدة، وهذه تشبه إلى حد ما "اليانصيب".

روسيا اليوم 

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