طبيب مصري: لقاحات كورونا سببت أمراضاً للقلب وتلفاً للأعصاب

الوكيل الإخباري - مفاجأة صادمة فجرها طبيب مصري حول لقاحات كورونا، حيث كشف تسببها في إصابة الكثيرين من متلقيها بأمراض في القلب والأعصاب والدماغ.

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وقال رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني في جامعة القاهرة، ماجد عبد النصير، في تصريحات لوسائل إعلام يوم الثلاثاء، إنه ثبت أن لقاحات كورونا بمختلف أنواعها سببت اضطرابات في القلب وتلفاً للأعصاب وأمراضاً للدماغ.

كما أضاف أن اللقاحات ‏تسببت أيضاً في حدوث مشاكل عصبية خطيرة، حيث ظهرت على الأشخاص عدة مضاعفات، أخطرها في الجهاز العصبي المركزي والمخ بعد عامين من أخذ التطعيم. ‏



‏كذلك أكد أن بعض الدراسات أظهرت وجود تأثيرات أخرى متأخرة للقاحات كورونا، إذ ظهرت مشكلات خطيرة في الحبل الشوكي والأعصاب ‏الطرفية.

وأوضح عبد النصير أن ظهور المضاعفات يعتمد على قدرة جهاز المناعة على التعامل مع كل من الفيروس واللقاح، ‏لا سيما أن اللقاح يحتوي على جزء من بروتين الفيروس.



كما تابع: "ثبت أن اللقاح الصيني كان أقل اللقاحات في ظهور مثل تلك المضاعفات أو الأعراض الجانبية،‏ ‏بينما كانت ‏اللقاحات الأخرى أكثر عرضة ‏لظهور مضاعفات على الجهاز العصبي ومخ الإنسان"، مبرراً ذلك بأن اللقاح الصيني تم إنتاجه بالطريقة التقليدية، في حين جرى تصنيع اللقاحات الأخرى باستخدام تقنيات ‏حديثة.

فيما ختم قائلاً إن حوالي 50% من المصابين بكورونا كان لديهم أعراض صعبة، خاصة في الحالات المتأخرة، مثل الصداع المستمر، وتشوش الفكر، وآلام في العضلات وجلطات بالمخ، لافتاً إلى أنه تم التنبيه من قبل على ضرورة التوعية بتداعيات الفيروس على الجهاز العصبي المركزي أو الجهاز العصبي الطرفي.

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