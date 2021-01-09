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السبت، 09-01-2021 10:30 ص

طبيب يكشف المكان الأكثر خطورة للإصابة بكورونا في موسكو

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الوكيل الاخباري - كشف طبيب الأمراض المعدية الروسي، نيكولاي ماليشيف، عن أخطر مكان للإصابة بفيروس كورونا في العاصمة، موسكو.

وقال ماليشيف: "إن مواصلات النقل العام هي أخطر مكان للإصابة بفيروس كورونا.. ويزداد خطر الإصابة بالعدوى خلال فترات الازدحام الكبيرة".

وأوضح ماليشيف أن حشودًا كبيرة من الناس تتجمع ليس فقط في عربات مترو الأنفاق، وإنما أيضًا على مواقف الانتظار والأرصفة، وكذلك داخل الحافلات.

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وفي وقت سابق، أشار عالم المناعة فلاديمير بوليبوك، إلى عدة طرق لتجنب الإصابة بفيروس كورونا في نادي للياقة البدنية.

 

ووفقا له يجب ارتداء قناع قطني لأن التنفس السريع أثناء ممارسة الرياضة، يساهم في إطلاق الهباء الجوي أكثر من التنفس الهادئ.


وشدد على ضرورة التأكد من تنظيف المبنى بانتظام بالمطهرات.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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