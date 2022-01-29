السبت 29-01-2022
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السبت، 29-01-2022 04:08 م

طبيب يكشف مادة غذائية تقوي المناعة خلال الإصابة بكوفيد

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الوكيل الإخباري- قال الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف، إن التطعيم يبقى الطريقة الأفضل للحماية من الفيروس التاجي، ولكن لمحاربة العدوى، يجب  تقوية جهاز المناعة بالجسم.

وأضاف الطبيب: "إذا سألتم، ما الذي يجب أن أتناوله حتى لا أمرض بفيروس كورونا أو أشفى بسرعة، فستكون الإجابة: بما في ذلك المكسرات".

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 ووفقا له، تتصدر المكسرات هذه القائمة. وهي تساعد كذلك في تقليل الكوليسترول "الضار" وتساعد في توفير وقاية جيدة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد مياسنيكوف أن الدراسات العلمية تؤكد الخصائص المفيدة للمكسرات.

في الوقت نفسه، يظل اللقاح وحده هو الحماية الأكثر فعالية ضد فيروس كورونا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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