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الأربعاء، 20-09-2023 02:27 م

طرح لقاح 'موديرنا' الجديد المضاد لكورونا الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري - ذكرت مراكز مكافحة الأمراض في تايوان أن لقاح "موديرنا" الجديد المضاد لكورونا، الذي يستهدف المتغير الفرعي أوميكرون "إكس بي بي. 5.1"من سارس-كوف2-"، سيخضع لاختبار جودة، ومن المتوقع أن يكون متاحاً، بحلول الأسبوع المقبل.

وحصل لقاح "سبيكيفاكس إكس.بي.بي.5.1.كوفيد-19" لشركة "موديرنا" على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة "الغذاء والدواء" الأربعاء الماضي، حسب صحيفة "تايبيه تايمز"، اليوم الأربعاء.

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وقال تسينج شو-هوي، نائب المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض إنه من المتوقع أن يكون اللقاح متاحاً، بحلول نهاية هذا الشهر، على أمل أن يكون ذلك قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لمهرجان منتصف الخريف من الجمعة الأسبوع المقبل، حتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث يكون للأشخاص الذين يبلغون 65 عاماً أو أكثر، الأولوية.


وأضاف: "تشير بيانات المراقبة طويلة المدى لدينا إلى أن معظم الحالات الخطيرة المرتبطة بكورونا والحالات المرتبطة به هم أشخاص يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكثر".

 

 

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