طرق غير متوقعة لانتشار فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أشارت الطبيبة الروسية المتخصصة بالأمراض الداخلية، لاريسا أليكسييفا، إلى وجود طرق غير متوقعة لانتقال فيروس كورونا المستجد.

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وذكرت أن الملابس والأحذية وحتى شفاطات ومكيفات الهواء في الشقق، يمكن أن تشكل خطرا، وتلعب دور الناقل للفيروس.



وشددت الطبيبة، على ضرورة تغيير فلاتر الهواء لأن الفيروسات قد تنتقل عبرها.



وقالت: "يقولون إنه يجب تبديل الفلاتر مرة واحدة في العام، لكن أثناء الوباء ينبغي تكرار ذلك بشكل أكثر".



وأكدت الطبيبة، أهمية أخذ الاحتياطات الضرورية لمنع انتشار الفيروس بالطريقة المذكورة أعلاه.



وأضافت الطبيبة القول، إن ارتداء القناع في المتاجر ووسائل النقل العام، قد لا يكفي في الكثير من الأحيان، لمنع انتشار فيروس كورونا.

المصدر - روسيا اليوم



