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الأربعاء، 23-06-2021 09:06 م

' طفرة دلتا ' ستكون الأكثر انتشارا في أوروبا

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الوكيل الإخباري - حذر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها من أن طفرة "دلتا" من فيروس كورونا، ستنتشر بصورة كبيرة في أوروبا هذا الصيف.

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وقال المركز إن متغير "دلتا" (بي.1.617.2) أكثر قابلية للانتقال بنسبة 40 إلى 60% من متغير "ألفا" (بي.1.1.7) الذي تم رصده لأول مرة في إنجلترا.


وتتوقع الوكالة التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها أن تمثل "دلتا" 70% من جميع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به مثل النرويج وإيسلندا وليختنشتاين عند مطلع شهر  أغسطس.


وبحلول نهاية أغسطس من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 90%.
وقالت أندريا آمون مدير المركز: "من المحتمل للغاية أن تنتشر "دلتا" على نطاق واسع خلال فصل الصيف، لاسيما بين الأفراد الأصغر سنا الذين لا يشملهم التطعيم".


وأضافت: "قد يتسبب ذلك في خطر إصابة الأفراد الأكثر ضعفا بالعدوى والتعرض لأعراض شديدة والوفاة إذا لم يتم تطعيمهم بشكل كامل".

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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