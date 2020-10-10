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السبت، 10-10-2020 12:07 م

طهران .. غرامات مالية على مخالفي إجراءات الوقاية من كورونا

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الوكيل الاخباري- قررت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في إيران اليوم السبت ،فرض غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من فيروس كورونا في العاصمة طهران.

وخلال اجتماع اللجنة، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه تقرر تغريم مرضى الفيروس الذين يغادرون الحجر الصحي بمبلغ 2000.000 ريال أي ما يعادل (6,5 دولار)، وتغريم المواطنين الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات بمبلغ 500000 ريال (1,6 دولار).

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وتأتي قرارات اللجنة الوطنية، مع بدء قرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن في العاصمة طهران، مع إعلان حالة الطوارئ في المشافي ومنع إجراء أي عمليات جراحية غير ضرورية، وفتح المشافي التابعة للقوات المسلحة لمعالجة المصابين بالفيروس، بأمر من المرشد علي خامنئي.


كما تقرر فرض غرامات على أصحاب المحال التجارية والمهن الاقتصادية الذين لا يلتزمون بالبروتوكولات الصحية، قد تؤدي إلى الإغلاق، إضافة إلى غرامات أخرى على سائقي سيارات الأجرة والركاب الذين لا يرتدون الكمامات.


وأعلن روحاني خلال الاجتماع أنه تم تخصيص مبلغ مائة مليون دولار لشراء أجهزة تحاليل الكشف السريع عن الفيروس، القادرة على كشف الإصابة خلال مدة لا تتجاوز خمس عشرة دقيقة.


المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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