الجمعة 18-12-2020
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الجمعة، 18-12-2020 09:46 ص

طوكيو تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

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الوكيل الاخباري - سجلت العاصمة اليابانية طوكيو، قفزة مقلقة بعدد الاصابات بفيروس كورونا اليوم الجمعة، وصلت الى 822 اصابة جديدة، فيما رصدت الجهات الصحية المعنية 3059 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد، ليقترب عدد المصابين التراكمي الى نحو 50 ألف مصاب.

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ورفعت العاصمة اليابانية طوكيو حالة التأهب بشأن توفر الرعاية الطبية إلى أعلى مستوى في نظام التقييم المكون من أربعة مستويات للمرة الأولى، على خلفية أن النظام الطبي فيها "يتعرض لضغوط"، وأثيرت مخاوف أنه قد يصبح معطلاً في نهاية العام.

 

وفي هذه الأثناء ارتفعت الوفيات في اليابان بسبب فيروس كورونا مع تأكيد 550 وفاة خلال 15 يومًا في الشهر الجاري، وبلغ العدد الإجمالي 2768 وفاة، تركزت بين المرضى الذين يبلغون من العمر 70 عامًا وأكثر ويمثلون أكثر من 85% من الوفيات.

 

--(بترا)

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