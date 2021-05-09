الأحد 09-05-2021
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الأحد، 09-05-2021 02:53 م

بدون رسوم

طيران الإمارات يقدم خدمات مجانية للهند إثر كورونا

طيران
من المصادر


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم الأحد أنها ستنقل الإمدادات الطبية من دبي إلى تسع مدن في الهند بدون رسوم اعتبارا من الأسبوع الحالي للمساعدة في التصدي لموجة فتاكة من فيروس كورونا.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، للصحفيين إن الشركة ستوفر طاقة احتياطية مجانية لنقل الإمدادات من الجمعيات الخيرية التي تتخذ من دبي مقرا لها، مضيفا أنه يمكن تمديد الآلية لاحقا لجلب المساعدات من أماكن أخرى.

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وسيتم تنظيم الإمدادات عن طريق مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية، وهي مركز يستخدمه الكثير من المنظمات غير الحكومية لنقل المساعدات على مستوى العالم. وقال سلطان إن الإمدادات ستنقل مجانا حتى إشعار آخر.
ومن المقرر أن تغادر أول رحلة ضمن "الجسر الجوي" الجديد إلى نيودلهي في 13 مايو وعلى متنها 12,6 طن من الخيام المتعددة الاستخدامات مقدمة من منظمة الصحة العالمية.

 

وتشغل طيران الإمارات 95 رحلة أسبوعية إلى تسع مدن هندية هي نيودلهي ومومباي وبنغالورو وكولكاتا وأحمد آباد وتشيناي وكوتشين وحيدر آباد وتريفاندرم. وتقدم هذه الرحلات نحو خمسة آلاف طن من طاقة الشحن الأسبوعية.


وكانت الخطوط الجوية القطرية نقلت هذا الشهر أيضا 300 طن من المساعدات من الدوحة إلى الهند دون رسوم.


وتتدفق المساعدات الدولية على الهند، حيث تعجز المستشفيات عن التعامل مع الأعداد القياسية من الإصابات وسط نفاد الأدوية والأكسجين والمستلزمات الأخرى.

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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