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الخميس، 19-05-2022 10:15 ص

ظهور متحورات جديدة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا في كوريا الشمالية

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الوكيل الإخباري - يعتبر الأستاذ في قسم الفيروسات لكلية الأحياء بجامعة موسكو الحكومية، أليكسي أغرانوفسكي أن اندلاع وباء فيروس كورونا في كوريا الشمالية قد يؤدي إلى ظهور سلالات جديدة لـ"كوفيد – 19".

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جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لبوابة Ura. Ru الروسية . وقال إن البيئة الجديدة هي حطب جديد لهذا الحريق، واحتمال وارد لظهور سلالات جديدة مع العلم أن سلالة "دلتا" في الهند حيث أصيب عدد كبير من الناس،  نشأت بطريقة مشابهة" وأضاف أن السلالات الجديدة تنشأ باحتمالات مختلفة لكن عددا كبيرا من المرضى يزيد من تلك الاحتمالات.

 

وأشار العالم الروسي إلى أن عدوى المرض يمكن أن تنتشر إلى خارج حدود تلك البلدان وعلى الرغم من أن جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية هي بلد مغلق لا يجوز استبعاد هذا الاحتمال بالنسبة إلى الصين مثلا.

ولم يستبعد إرانوفسكي ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في كوريا الشمالية، إذ أن سلطاتها لا تكشف عن الإحصاءات. ومضى قائلا إن المخرج الوحيد لديهم هو إطلاق حملة التطعيم وفي هذه الحال لن تكون الخسائر شاملة. أما الحجر الصحي فلن يساعدهم إذ أن العدوى موجودة.  واستبعد العالم أن تتلقى السلطات الكورية الشمالية لقاحي " فايزر" و" موديرنا". أما اللقاحات الصينية مثل Sinovac فهي ضعيفة. وكان لقاح "سبوتنيك" الروسي أفضل خيار لهم.

روسيا اليوم

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