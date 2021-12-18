السبت 18-12-2021
الوكيل الاخباري

لجنة الأوبئة : التعميم على كافة المستشفيات باعتماد بروتوكول صحي جديد

مناشدة للتبرع بالدم من نوع B سالب

بيان صادر عن وزارة الاوقاف

أمانة عمان تطلق مشروع تأهيل تلال الفوسفات

زكي الأيوبي رئيساً لغرفة التجارة الدولية

الارصاد تنشر تفاصيل المنخفض القادم وتساقط الثلوج

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

الأحوال المدنية تخصص رقماً للأردنيين المقيمين خارج المملكة عبر تطبيق واتساب للحالات المستعجلة

انخفاض في ايجابية فحوصات كورونا بالاردن

وزير الصحة يكشف عن اجراءات جديدة خلال الأسابيع المقبلة

السبت، 18-12-2021 05:28 م

عارض لأوميكرون يظهر بشدة لغير المطعمين ضد كورونا

يلبيفق


الوكيل الإخباري-كشفت باحثة جنوب إفريقية عارضا يتسبب في كثير من الإزعاج للمصابين بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا.

اضافة اعلان


وأكدت الدكتورة أنجيليك كوتزي أن المصابين بـ"أوميكرون" يعانون في كثير من الحالات من الصداع، لافتة إلى أن هذا العارض يظهر بشدة أكبر لدى المرضى غير المطعمين ضد عدوى "كوفيد-19".


ونصحت كوتزي من يعاني من الصداع المفاجئ لدى استيقاظه من النوم بالخضوع لفحص كورونا فورا.


ولفتت إلى أن الأشخاص الذين خضعوا للتطعيم ضد كورونا يتعافون أيضا بسرعة أكبر من "أوميكرون".


كما أشارت إلى أن بعض المصابين بـ"أوميكرون" عانوا أيضا من الألم العضلي والتعب.


ويقدر متوسط فترة التعافي من "أوميكرون" بسبعة أيام.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
61bdf4ad42360444a02bbb3d

أوميكرون ينتشر بوتيرة سريعة في شمال إيطاليا وجنوبها

1_2021-637754445952571420-257

مئات التحقيقات لكبح انتشار الشهادات الصحيّة المزورة في فرنسا

world-5034857_960_720

الصحة العالمية : 89 دولة سجلت اصابات باوميكرون للآن

e4946a52-9ce9-42f4-8ef7-be0b4550ebc6

5 وفيات و165 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

istockphoto-1296157763-612x612

فايزر تقر اختبار جرعة ثالثة للأطفال من 2 الى 5 سنوات

أوميكرون-جديدة

تسجيل أول اصابة بأوميكرون في أوكرانيا

أخبار متعلقة
كورونااااا

الصحة العالمية: أوميكرون يمثل تهديدا خطيرا

ك

اليابان تغلق حدودها أمام الأجانب لمواجهة أوميكرون

ايطاليا٢

تسجيل أول إصابة بسلالة أوميكرون في إيطاليا

بيييي

فايزر و بيونتيك: يمكننا إنتاج لقاح ضد متحور أوميكرون خلال 100 يوم

كورونا

متحور كورونا الجديد يدفع العالم للاستنفار

طيران كورونا

تعليمات جديدة للطيران المدني الكويتي بخصوص متحور أوميكرون