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السبت، 29-01-2022 07:11 ص

عارض مفاجئ لأوميكرون.. قادم من الأذن

اذن


الوكيل الإخباري - يعاني مرضى "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، من أعراض شائعة مثل السعال المستمر وفقدان حاستي الشم والتذوق، لكن مرضى المتحور الجديد "أوميكرون، بدأوا يبلغون عن مجموعة واسعة من الأعراض المختلفة.

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وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، نقلا عن خبراء، أن بعض المصابين بـ"أوميكرون" عانوا من آلام في الأذن، تعني إصابتهم بالمتحور.


وذكرت كونستانتينا ستانكوفيتش، رئيسة قسم طب الأذن والأنف والحنجرة في جامعة ستانفورد الأميركية، أن آلام الأذن أصبحت علامة شائعة على الإصابة بالمتحور الجديد.


وقالت إن فريقا علم بأن المصابين بمرض "كوفيد -19"، يمكن أن يصابوا بأعراض في الأذن الداخلية.


ومن أجل اختبار هذه النظرية، صنع الفريق نموذجا للأذن الداخلية وجرى تعريضها لفيروس كورونا.


وعلقت ستانكوفيتش قائلة إن العدوى ربما تكون موجودة في الأذنين، مرجحة أن العدوى جاءت عن طريق الأنف.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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