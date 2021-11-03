الأربعاء 03-11-2021
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الأربعاء، 03-11-2021 04:12 م

عالميا: 5 ملايين و32 ألف وفاة 248 مليونا و441 ألف إصابة

فيروس-كورونا-1


الوكيل الإخباري-بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأربعاء أن عدد الوفيات نتيجة الاصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 32 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 248 مليونا وما يقارب 441 ألف إصابة، تعافى منهم 225 مليونا ونحو 112 ألف مريض.

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وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 383 ألف و451 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,881 حالة وفاة.


وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمسة التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (1,178 وفاة)، واميركا (1,059 وفاة)، وأوكرانيا (700 وفاة)، ورومانيا (586 وفاة)، والهند (294 وفاة).


وأوضحت البيانات أن الدول الخمسة التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أميركا (59,413 إصابة)، وروسيا (39,008 إصابات)، وبريطانيا (33,865 إصابة)، وتركيا (29,796 إصابة)، وأوكرانيا (19,455 إصابة).


وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.


وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمسة التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا نتيجة الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (768,847 وفاة)، والبرازيل (608,118 وفاة)، والهند (459,203 وفيات)، والمكسيك (288,733 وفاة)، وروسيا (242,060 وفاة).


وبينت الإحصاءات أن الدول الخمسة التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (46,999,771 إصابة)، والهند (34,308,140 إصابة)، والبرازيل (21,821,124 إصابة)، وبريطانيا (9,130,857 إصابة)، وروسيا (8,633,643 إصابة).

 

وفا

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