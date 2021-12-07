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الثلاثاء، 07-12-2021 11:10 ص

عالم روسي : أوميكرون قد ينقذ البشرية من عمليات الإغلاق

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الوكيل الإخباري-قال بيوتر تشوماكوف رئيس مختبر تكاثر الخلايا في معهد "إنغلهارت" للبيولوجيا الجزئية، إن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا قد تصبح بالفعل لقاحا حيا.

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وأضاف تشوماكوف العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية: "هناك رأي متفائل بأنه ربما قامت الطبيعة نفسها بخلق لقاح حي ضد فيروس كورونا. أي أن الأشخاص الذين يحملون هذه السلالة من الفيروس التاجي، سيصبحون مقاومين للسلالات المسببة للمرض".


وأعرب تشوماكوف عن أمله في أنه مع ظهور "أوميكرون"، ستتمكن البشرية من نسيان القيود وعمليات الإغلاق.

 

في الوقت نفسه، أشار الخبير الروسي، إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان "أوميكرون" سيتمكن من إزاحة السلالات الأخرى من فيروس كورونا، والحلول مكانها.

 

روسيا اليوم

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