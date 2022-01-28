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الجمعة، 28-01-2022 04:13 م

عالم روسي يشكك بخطورة الفيروس المكتشف في جنوب إفريقيا

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الوكيل الاخباري- شكك عالم الأحياء الروسي سيرغي نيتيسوف، في أن يشكل الفيروس المكتشف مؤخرا في جنوب افريقيا خطورة على الإنسان.

ويشير العالم، في تعليقه على استنتاجات العلماء الصينيين حول الفيروس NeoCov الذي اكتشف في جنوب إفريقيا، في حديث تلفزيوني، إلى أنه من بين مجموعة الفيروسات التي اكتشفت في السنوات الأخيرة، يجب الحذر من تلك التي تشكل فعلا خطورة على الإنسان.

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ويقول، "لقد تم خلال السنوات الأخيرة اكتشاف عشرات الفيروسات التاجية الحيوانية، في الصين وجنوب شرق آسيا وإفريقيا وحتى في روسيا. ولكن يهمنا منها فقط تلك التي تصيب الإنسان. لأنه يمكننا الحديث عن مئات أنواع الفيروسات كل الوقت".

ويضيف، لقد اكتشف فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الحادة في شبه الجزيرة العربية قبل 10 أعوام.
ويقول، "هذا الفيروس فعلا يصيب الإنسان ويتسبب في وفاة 30 بالمئة من المصابين. وينتقل إلى الإنسان من إبل أحادية السنام. وقد درس العلماء كل ما يتعلق بهذا الفيروس ووضوا توصيات خاصة للأشخاص الذين هم على اتصال مع الابل. ولا يزال هذا الفيروس موضع دراسة مستمرة".

ويضيف، لم تؤكد أي جهة او منظمة أن طفرة واحدة في الفيروس المكتشف تجعله قادرا على اختراق الخلايا البشرية.

ويقول، "لم يثبت أحد حتى الآن، أن هذا الفيروس يمكن من طفرة واحدة، أن يتحول إلى مسبب للمرض. لأن هذا في الواقع مجرد افتراض، نشر وكأنه شيئ مؤكد".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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