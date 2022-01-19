عالم وبائيات إيطالي يحذر: نحن أمام خطر ظهور متحور أكثر قوة من أوميكرون

الوكيل الاخباري- قال عالم الوبائيات الإيطالي، غويدو سيلفستري إن "متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا ضعيف لكننا أمام خطر ظهور متحور أكثر قوة منه في أكتوبر المقبل".

اضافة اعلان

وأضاف أستاذ جامعة إيموري في أتلانتا (ولاية جورجيا الأمريكية) غويدو سيلفستري في تصريحات لصحيفة (لا ريبوبليكا) الأربعاء: "إنه سؤال رقمي فعندما تكون الأوبئة حريقا ينتشر بسرعة كبيرة، عند نقطة معينة لا تعود تجدون مادة تحرقها لكن لسوء الحظ، أحيانا تكون لكارثة متحور دلتا حياة خاصة بها، تعيشها خارج نطاق المنطق العلمي".



وردا على سؤال عما إذا كان متحور "أوميكرون" أقل خطورة من "دلتا" بسبب خصائصه أم لأن هناك لقاحات وعلاجات كثيرة؟ أجاب: "نعلم كثيرا من خلال تجارب خلايا أنبوب الاختبار وكذلك من التجارب على الحيوانات أن هذا المتحور أقل قدرة على إصابة عمق الرئة".



وأردف: "دعونا نقول إنه رائع في استهداف الجهاز التنفسي العلوي، لكنه ضعيف عندما يتعلق الأمر بمهاجمة الرئة"، كاشفا أن "هذا يشرح أيضا الصورة السريرية للمصابين".



وعما إذا كان وباء كوفيد 19 سيصبح كالأنفلونزا مع تطعيم سنوي؟ رد سيلفستري "آمل حقًا ذلك لكن علينا أن نراقب ونستمر بتنفيذ الرقابة الوبائية".



وأردف العالم "إنني بعيدا كل البعد عن أن أكون مثيرا للتحذيرات، لكن الخطر الأكبر يكمن في ظهور بديل يحتفظ بقوة عدوى "أوميكرون"، ويستعيد قدرة "دلتا" على تدمير الرئة أيضا" وتابع: "آمل ألا يحدث ذلك أبدا، لكن يجب أن نكون مستعدين. وأفضل طريقة هي الالتزام بأخذ اللقاحات".



وخلص سيلفستري محذرا من أن "في أكتوبر أو نوفمبر، قد يصل نوع أكثر قبحا، ربما من تايلاند، مدغشقر أو الأرجنتين، وسنكون جميعنا مكشوفين أمامه".

المصدر: روسيا اليوم