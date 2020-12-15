عجلون: مختبر لكشف نتائج عينات كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال مدير الشؤون الصحية في محافظة عجلون الدكتور تيسير عناب انه تم استحداث مختبر لكشف نتائج فحوصات عينات فيروس كورونا بكلفة 100 الف دينار.واضاف عناب في تصريح لـ (بترا) اليوم الثلاثاء، أن الهدف من استحداث المختبر اختصار وقت استخراج نتائج العينات المأخوذة من قبل فرق الاستقصاء الوبائي سواء من المخالطين او المصابين بكورونا، مشيرا الى انه تم تدريب كوادر طبية متخصصة لهذه الغاية.وأشار الى أن كوادر المديرية ولجنة الاوبئة مستمرة في اخذ العينات من مختلف المؤسسات وتنفيذ جولات مكثفة لتأكيد الالتزام بأوامر الدفاع والاشتراطات الصحية والوقائية.