عدد الإصابات اليومية بكورونا في روسيا يتراجع

الوكيل الإخباري - سجلت روسيا اليوم الأحد 22804 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، انخفاضا عن 23807 حالات أمس السبت، فيما ظل عدد الوفيات اليومية عند نفس المستوى مع رصد 789 حالة جديدة.

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وحسب آخر تحديث لبيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن إجمالي حالات الإصابة في البلاد وصل إلى 6 ملايين و288677، منها 159352 حالة وفاة.



و بتماثل 17271 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 5 ملايين 625890 شخصا.



وتراجع عدد الإصابات اليومية في العاصمة موسكو بشكل ملحوظ بتسجيل 2484 حالة اليوم مقابل 3514 أمس، مع ارتفاع الوفيات من 73 إلى 78.



وشهدت مقاطعة موسكو ارتفاعا طفيفا في المؤشرات الوبائية، حيث تم رصد 1658 إصابة و32 وفاة اليوم بعدما كان عددها 1592 إصابة و29 وفاة في الإحصائية السابقة.



وحافظت الحالة الوبائية في مدينة بطرسبورغ على استقرارها مع تسجيل 1911 إصابة و67 وفاة.

روسيا اليوم