عدد المصابين بكورونا في الأردن بعد تلقيهم اللقاح 19,024

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بلغ عدد المصابين بكورونا بعد تلقيهم اللقاح، 19,024 شخصا من أصل 3,948,648 شخصا تلقوا المطعوم، حيث توزعوا على النحو التالي؛ 14,729 مصابا بعد تلقي الجرعة الأولى، و4,295 مصابا بعد تلقي الجرعة الثانية، بحسب دراسة أجرتها رئاسة هيئة الأركان المشتركة – الجيش العربي ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في تحديثها الثالث.وفي التفاصيل، بلغ عدد المصابين بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا البريطاني 4,652، وبلغ عدد المصابين بعد تلقيهم لقاح "سبوتنيك في" الروسي 110، وبلغ عدد المصابين بعد تلقيهم لقاح سينوفارم الصيني 7,661، فيما بلغ عدد المصابين بعد تلقيهم لقاح فايزر الأميركي 6,601.وعن متوسط الأيام للإصابة، بلغ المتوسط لمتلقي لقاح أسترازينيكا 18 يوما، ولكل من لقاح "سبوتنيك في" وسينوفارم 24 يوما، وللقاح فايزر 25 يوما.