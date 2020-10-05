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الإثنين، 05-10-2020 11:26 ص

عدد المصابين بكوفيد-19 في العالم يتجاوز 35 مليونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت جامعة جونز هوبكنز ، أن عدد المصابين الإجمالي في العالم بمرض "كوفيد-19"، تجاوز 35 مليون شخص.

وتستند جامعة هوبكنز في معلوماتها عن عدد المصابين في العالم، على البيانات التي تحصل عليها من السلطات الفدرالية والمحلية ومن وسائل الإعلام ومن مصادر علنية أخرى.

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ووفقا لآخر البيانات التي حصلت عليها الجامعة، بلغ عدد المصابين في العالم 35.007.447 شخصا، خمس هذا العدد في الولايات المتحدة. وإن أعلى الإصابات اليومية تسجل في الهند.


ويشير بيان الجامعة، إلى أن "كوفيد-19" ينتشر بنشاط في أوروبا، ولا تزال بريطانيا تتصدر قائمة ضحايا الجائحة في أوروبا - أكثر من 42 ألف وفاة. 

 

وفي فرنسا بدأ معدل الإصابات في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 17 ألف إصابة في اليوم، ما أجبر السلطات على إعلان باريس وضواحيها منطقة خطرة جدا.


وبسبب ارتفاع معدل الإصابات عادت السلطات التشيكية إلى فرض حالة الطوارئ من جديد. وأضطرت سلطات إيسلندا إلى فرض قيود جديدة وغلق المطاعم والنوادي وصالات الرياضة.


وتجدر الإشارة، إلى أنه منذ بداية الجائحة وإلى الآن تعافى من المرض 24.3 مليون شخص، وتوفي 1 034 818 مصابا. بحسب وكالة نوفوستي.

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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