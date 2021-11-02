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الثلاثاء، 02-11-2021 07:45 ص

عدد ضحايا كورونا عالميا يتجاوز الـ5 ملايين وفاة

كورونا في العالم


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من247 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات أكثر من خمسة ملايين وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 247.122.385، وإجمالي الوفيات5.005.401.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ746.977 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 46.089.316.
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ607.922 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.814.693.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 458.437، وإجمالي إصابات 34.285.814.


وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ288.365 وإجمالي إصابات 3.807.211.


وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 235.318 وإجمالي إصابات 8.417.305.
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.246 وإجمالي إصابات 2.201.796.
وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.423 وإجمالي إصابات 4.244.761.


وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 141.098 وإجمالي إصابات 9.140.441.
وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.120 وإجمالي إصابات 4.774.783.
تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 127.311 وإجمالي إصابات 5.003.977.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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