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الخميس، 01-04-2021 11:27 ص

عدد فحوصات كورونا في موسكو يتجاوز الـ20 مليونا

كورونا
توضيحية


الوكيل الإخباري -أكدت سلطات موسكو أن عدد فحوصات تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) التي أجريت في العاصمة الروسية لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوز عتبة الـ20 مليونا.

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وشدد مجمع التنمية الاجتماعية في موسكو، في بيان منشور على موقع عمدة المدينة، سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، على أن الفحص الجماعي النوعي لا يزال جزءا لا يتجزأ من الصراع ضد الجائحة، على الرغم من أن الوضع أصبح حاليا أقل توترا.

كان موسكو اليوم الخضوع لفحص PCR أو فحص المقايسة الامتصاصية المناعية للإنزيم المرتبط (ELISA) مجانا للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا.


ويخضع لفحوصات كورونا بشكل إلزامي كل من تظهر لديه أعراض العدوى الفيروسية الحادة للجهاز التنفسي والمصابون بالالتهاب الرئوي، بالإضافة إلى ذوي المصابين بكورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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