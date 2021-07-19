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الإثنين، 19-07-2021 08:24 م

عدد مصابي كورونا بمستشفيات طهران في إيران يتجاوز الـ 8 آلاف إصابة

ايران


الوكيل الإخباري- أكد قائد مقر مكافحة كورونا في العاصمة الإيرانية طهران، علي رضا زالي، أن عدد الراقدين في مستشفيات طهران من مصابي فيروس كورونا، تخطى لأول مرة حاجز الـ 8 آلاف إصابة.

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وأشار زالي، إلى أن "الرقم يعكس خطورة الأوضاع في إيران".


وأكد أن "عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، يوم أمس الأحد، في طهران بلغ 92 حالة".


وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، عن تعليق الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بطهران لمدة 6 أيام ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، بقرار من اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران.


وقال ربيعي، "بحسب اقتراح مقر العمليات واللجنة الأمنية والاجتماعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران وبموافقة رئيس الجمهورية الإيرانية، سيتم إغلاق جميع الدوائر في محافظتي طهران والبرز اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، إلى يوم الأحد القادم".


وأضاف، "يحظر السفر من محافظتي طهران والبرز والدخول إليها للحد من السفر والرحلات غير الضرورية. وفي حالة مخالفة القرار، تفرض غرامة مالية على الأشخاص المخالفين، وبالإضافة إلى ذلك سيتم منع السيارة من مواصلة طريقها".


وقال، "يأتي هذا القرار بعد تصاعد وتيرة انتشار فيروس كورونا في البلاد وانخفاض معدلات التزام الأشخاص بالتعليمات الصحية المرتبطة بتفشي الوباء".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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