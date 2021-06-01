عزل المصابين بالفطر الأسود في مصر.. مسؤولون وخبراء يوضحون

الوكيل الإخباري - منذ أن توفي الفنان سمير غانم قبل أيام وما أثير حول إصابته بالفطر الأسود، والحديث والشائعات تتزايد يوما بعد يوم حتى وصلت إلى أخبار تناقلتها مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، حول تخصيص وزارة الصحة المصرية، غرف عزل في مستشفى النجيلة بمطروح، وهو أول مستشفى عزل أقامته مصر مع ظهور مرض كورونا في مصر مارس 2020.

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وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق في مصر: "إن الفطر الأسود ليس بمرض جديد، وهو معروف بإصابة الأشخاص ذوي المناعة المنخفضة، كما أنه مرض غير معد، ولا يحتاج لعزل، على عكس الإنفلونزا أو فيروس كورونا".



وطمأن حاتم المواطنين فيما يتعلق بتوافر العلاج اللازم للفطر الأسود، مؤكدا على توافره بمصر منذ أكثر من عشرين عاما.



وأبدى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، اندهاشه من حالة الهلع التي انتشرت بين المواطنين فيما يخص اكتشاف بعض الحالات المصابة بالفطر الأسود لأنه ليس بمرض جديد.



وأضاف قائلا: "لا تستوجب الإصابة بالفطر الأسود عزل المصابين لأنه مرض غير معد".

سكاي نيوز