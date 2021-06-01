الثلاثاء 01-06-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة تطلق منصة جديدة

قرار من وزارة الصحة يشمل جميع المستشفيات

الخدمة المدنية لـ الوكيل : إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الامتحان باستثناء وظيفة معلم

تعميم من وزارة التربية والتعليم الى جميع المدارس

الصحة : عودة عمل العيادات الخارجية بنسبة 70%

رئيس هيئة الأركان المشتركة يصل بغداد

الضريبة: ارتفاع التحصيلات بنسبة 25% للثلث الأول من العام

نقيب المطاعم لـ الوكيل: مع تطبيق كافة شروط فتح القطاعات

جلبة بعد بلاغ كاذب حول تسرب غاز في مدرسة بإربد

الأمن لـ الوكيل : مواطن حاول الانتحار بعمان وغادر فور الوصول إليه

الثلاثاء، 01-06-2021 12:20 م

عزل المصابين بالفطر الأسود في مصر.. مسؤولون وخبراء يوضحون

ممممم


الوكيل الإخباري - منذ أن توفي الفنان سمير غانم قبل أيام وما أثير حول إصابته بالفطر الأسود، والحديث والشائعات تتزايد يوما بعد يوم حتى وصلت إلى أخبار تناقلتها مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، حول تخصيص وزارة الصحة المصرية، غرف عزل في مستشفى النجيلة بمطروح، وهو أول مستشفى عزل أقامته مصر مع ظهور مرض كورونا في مصر مارس 2020.

اضافة اعلان

وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق في مصر: "إن الفطر الأسود ليس بمرض جديد، وهو معروف بإصابة الأشخاص ذوي المناعة المنخفضة، كما أنه مرض غير معد، ولا يحتاج لعزل، على عكس الإنفلونزا أو فيروس كورونا".

وطمأن حاتم المواطنين فيما يتعلق بتوافر العلاج اللازم للفطر الأسود، مؤكدا على توافره بمصر منذ أكثر من عشرين عاما.


وأبدى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، اندهاشه من حالة الهلع التي انتشرت بين المواطنين فيما يخص اكتشاف بعض الحالات المصابة بالفطر الأسود لأنه ليس بمرض جديد.

وأضاف قائلا: "لا تستوجب الإصابة بالفطر الأسود عزل المصابين لأنه مرض غير معد".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60b5e201423604064b72abae

مصر.. سريان مفعول 10 قرارات حكومية جديدة متعلقة بكورونا اعتبارا من اليوم

60b5d2a64236040214522f5d

بروكسل ولندن تصران على تحفظاتهما بشأن تعليق العمل ببراءات اختراع لقاحات كورونا

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تطلق أسماء جديدة على سلالات كورونا المتحورة

60b5b9004236040214522f49

تراجع تدريجي في عدد الإصابات اليومية بكورونا في الهند

مغرب

المغرب يعلن تخفيف قيود كورونا

مصر

مصر .. إصابات كورونا أقل من 1000 حالة لأول مرة منذ 26 نيسان

أخبار متعلقة
60b4cdbb4c59b7555942fdd2

مصر تكشف عدد المصابين بالفطر الأسود في البلاد

60b4babf4236040a7834dc27

مصر تخصص مستشفيات لعلاج مصابي الفطر الأسود

60b38e0b4c59b73a275e025b

وزارة الصحة المصرية تطلق 3 تحذيرات بشأن مرض الفطر الأسود

Egypt-police-on-high-alert-ahead-of-Christmas-and-New-Year-celebrations

مصر .. مصدر حكومي يكشف حقيقة فرض حظر التجوال في كامل البلاد

608fa71f4c59b7265478042d

الصحة المصرية: نعيش أخطر 10 أيام في جائحة كورونا

مصر

مصر تحذر المواطنين: أسبوعان حاسمان ينتظران البلاد