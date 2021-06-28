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الإثنين، 28-06-2021 04:55 م

عزل وزير الدفاع البريطاني بعد إصابة رئيس الأركان بكورونا

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الوكيل الإخباري- اضطر وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، و6 من كبار القادة العسكريين في المملكة المتحدة، لعزل أنفسهم، بعد أن ثبتت إصابة رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، نيك كارتر، بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان إصابة، كارتر، بفيروس كورونا، وقالت إن جميع المسؤولين الذين كانوا في اجتماع مع، كارتر، الأسبوع الماضي، بمن فيهم وزير الدفاع، يخضعون للعزل الذاتي. 

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وبحسب "التلغراف" بدأ، كارتر، فترة العزل الذاتي أواخر الأسبوع الماضي، بعد أن جاءت نتيجة اختباره بفيروس كورونا إيجابية (أي مصاب)، ومنذ ذلك الحين، نبه تطبيق خدمات الصحة الوطنية للاختبار والتعقب وزير الدفاع، بين والاس، ورؤساء البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي والقيادة الإستراتيجية، إلى ضرورة البقاء في منازلهم بعد "الاتصال الوثيق" برئيس الأركان نيك كارتر.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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