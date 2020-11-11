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الأربعاء، 11-11-2020 04:19 م

عقبات جديدة أمام لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة (فايزر) الأميركية اليوم الأربعاء، أن لقاح كورونا بعد انتاجه بكميات كافية سيدخل مرحلة توزيع معقدة قد ترفع ثمنه لدرجة كبيرة.

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وبحسب واشنطن بوست، يتعين على الشركات الصينية مثلا التي تقوم بتوزيع لقاح كورونا من فايزر، اتباع نظام معقد ومكلف لنقل اللقاح من مستودعات المطار إلى مركبات مبردة ثم إلى نقاط التلقيح في جميع أنحاء الصين.


وبعد وصول اللقاح إلى مراكز التطعيم، يجب إذابة اللقاحات من 70 درجة مئوية تحت الصفر، وحقنه خلال خمسة أيام، وإلا سيواجه التلف، وفقا لتقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية.


وفي كل مرة، يتعين على شركات التوزيع اتباع الخطوات ذاتها عند نقل كل كمية من اللقاح، وهي عملية شاقة ستكبد الشركات مصاريف كثيرة ما سيجعل سعر اللقاح مرتفعا.


وأشار تقرير بلومبيرغ إلى أنه حتى بالنسبة للبلدان الغنية التي طلبت جرعات مسبقة من لقاح فايزر، بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ستواجه عقبات كبيرة في تأمين نقل اللقاح لأسباب لوجستية، مثل تعطل الشاحنات أو انقطاع التيار الكهربائي أو مرض العمال القائمين على النقل.


 




 

 


 

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